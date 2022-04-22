Çıldır’da bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı

Çıldır Toplum Sağlığı Merkezi koordinesinde tüm kamu kurumlarının katılım ve destekleriyle düzenlenen çalış tayda bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı.

Çıldır Lisesi Konferans salonunda gerçekleşen çalış tay da Çıldır Asm Müdür Mustafa Avan, Çıldır İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memur Özer Çepilli ve Çıldır Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Hamza Aydemir Bağımlılık mücadele bağlamımda bilgiler verdi. Konferansın ardından katılımcılara bağımlılıkla ilgili olarak "Ben Olsaydım" başlığı altında grup çalışması yaparak bağımlılıkla mücadelede çözüm önerileri sunuldu. Çıldır TSM Başkanı Dr. Mustafa Avan’ın sunumunda mevcut stratejiler gözden geçirildi. Çalıştay konuyla ilgili diğer kamu kurumlarının sunumlarıyla son buldu.