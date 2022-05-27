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Çıldır’da Aşık Şenlik tiyatrosu sergilendi

Torunları Aşık Şenlik’in İzinde Projesi bağlamında Çıldır’da devam eden etkinliklere bir yenisi eklendi.

ARDAHAN 27.05.2022, 10:33
Çıldır’da Aşık Şenlik tiyatrosu sergilendi

Torunları Aşık Şenlik’in İzinde Projesi bağlamında Çıldır’da devam eden etkinliklere bir yenisi eklendi.

Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından Aşık Şenlik tiyatrosu sergilendi. Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan tiyatro gösterisine Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Osmanlı-Rus savaşında ilçe halkına kanaat önderliği yapmış olan Çıldırlı Halk Ozanı Aşık Şenlik ve yöre halkının anlatıldığı tiyatro gösterisi büyük bir özveri ile sergilendi. Gösteride Aşık Şenlik’in rüyasında badelendiği, Rus generalin karşısında okumuş olduğu şiiri ve 93 Harbi Koçaklaması şiiri öğrenciler tarafından sunuldu. Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin göstermiş oldukları performans izleyiciler tarafından büyük ilgi ve beğeni ile izlendi.

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