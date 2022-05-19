Çıldır’da 19 Mayıs Coşkusu

19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Çıldır´da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Çıldır kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk koymasıyla başlayan programa Çıldır sentetik çim sahasında devam edildi.

Düzenlenen 19 MAyıs ve Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programına Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, Garnizon Komutanı Hakan Kutlu, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından, İlçe Kaymakamı Fatih Bayram , Garnizon Komutanı Hakan Kutlu ve Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu’nun öğrencileri ve halkı selamlamasıyla programa geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Çıldır İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adnan Korkut yaptı. Konuşmanın ardından Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafında hazırlanan gösteriler sunularak, şiirler okundu. Çıldır İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Yapılan gösterilerin ardından 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı tören geçişiyle sona erdi.