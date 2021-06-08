Çıldır’a Genç Ofis açılıyor

Ardahan Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Çıldır Belediye arasında Genç Ofis için yer tahsisi protokolü imzalandı.

Çıldır ilçesinde gençlerin kişisel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel hizmetleri yerinde ve etkin kullanabilecekleri, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlenmesi amacıyla bir Genç Ofis açılması yönünde imzalar atıldı.

Genç Ofis’in açılmasına yönelik ilk adım olarak Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile bir protokol imzalandı. Çıldır Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen imza töreninde Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar ve Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, hazırlanan protokol metnine imzalarını attılar. Söz konusu kurulacak Genç Ofis’te gençler, kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlanması yönünde işbirliğini artıracak faaliyet ve projeler yürüterek hem gönüllülüğü öğrenecek, hem de iş hayatına hazırlanacaklar.

Gençlerimiz için oldukça faydalı bir hizmete birlikte ortak olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Çıldır Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu “Toplumda sosyal barışın sağlanmasına yönelik projelerin üretileceği Genç Ofis’te yürütülecek her proje ve etkinlik gençlerimizin kişisel gelişimine de katkı sağlayacaktır. Bu nedenle de imzaladığımız bu protokolün hem Çıldır’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadesinde bulundu.