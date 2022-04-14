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Çıldır’a 7 imam ataması gerçekleştirildi
Çıldır’da uzun süredir imamı olmayan köy sayısı 17 iken atanan imam sayısı 7’de kaldı.
ARDAHAN 14.04.2022, 15:22
Çıldır’da uzun süredir imamı olmayan köy sayısı 17 iken atanan imam sayısı 7’de kaldı.
Ramazan Ayı öncesinde ilçeye yeni atanan ve göreve başlayan din görevlileri İlçe Müftüsü Rahmi Temiz ile birlikte Kaymakam Fatih Bayram’ı makamında ziyaret ettiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Fatih Bayram, göreve yeni başlayan din görevlilerine başarılar diledi.