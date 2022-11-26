Çıldır müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine yardın eli

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde kurban etleri Çıldır’da muhtelif köylerdeki ihtiyaç sahibi 40 aileye ulaştırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Müftüsü ve TDV Çıldır Şube Başkanı Abdullah Doğan “Vakfımızın dini ve hayri hizmetlerinin destekçisi olan hayırseverimizin yaptığı bağışla vakfımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi yaklaşık 40 ailenin evine kurban eti girdi. Gönül elçileri olarak çalışan Din Görevlilerimizin çabasıyla Çıldır’ın 11 köyüne kurban etlerini ulaştırdık. Kur’an-ı Kerim’in “Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe asla ulaşamazsınız” ilkesini düstur edinerek bu hayra vesile olan hayırsever iş insanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.