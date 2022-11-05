Çıldır Milli Eğitim Müdürü Yıldız velilerle toplantı gerçekleştirdi

Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız öğrenci velileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Bu yıl Çıldır Milli Eğitim Müdürü olarak ilçeye atanan Yıldız ilçedeki eğitim seviyesini artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çıldır’da eğitim gören 8. sınıf ve 12. sınıf öğrenci velileri ile okullarda bir araya gelen Yıldız öğrenci -öğretmen- veli ilişkisinin başarının en büyük sırrı olduğunu velilere anlattı.

Milli Eğitim müdürü Yıldız velilerle yapmış olduğu toplantıda öğrencilerin başarısı için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi. Yıldız yapmış olduğu konuşmasında “Çok kıymetli veliler 8. sınıf ve 12 sınıf öğrencilerimiz bu yıl çok önemli iki sınava girecekler. Öğrencilerimizi bu sınavlara hazırlamak için İlçe Kaymakamlığımız ile birlikte ortaklaşa çalışmalar yapacağız. İlçe Kaymakamımız sayın M. Enes İpek eğitim konusunda son derece titiz ve kararlı bir şekilde bizleri yönlendiriyor. İlçemizde geçmiş yıllarda ki başarısızlığı kırmak için her türlü desteği vereceğini beyan etti.

Başarının anahtarı öğrenci-öğretmen- veli üçlüsünün birlikte hareket etmesine bağlıdır. Biz öğretmenler olarak öğrencilerimizin başarısı için büyük gayret sarf edeceğiz. Bu meşakkatli yolda bizim en büyük yardımcımız ve destekçimiz siz sayın velilerimiz olacaksınız. Bizler öğrencilerimizi sınavlara hazırlarken her tür test kitabı konusunda yardımcı olacağız. İlçemizi geçmiş yıllardaki başarısızlıktan kurtaracağımıza, sizin de desteklerinizle son vereceğimize yürekten inanıyorum” dedi.