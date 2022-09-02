Çıldır Milli Eğitim Müdürü Yıldız göreve başladı

Çıldır Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Gürbüz Yıldız getirildi.

Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden ayrılan Fatih Yazıcı’nın yerine Ardahan 23 Şubat İlkokulu Müdürü Gürbüz Yıldız Atandı. Aslen Çıldır Eski Beyrahatun köylü olan yeni Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız Çıldır’da çalışacak olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

21 yıldır öğretmenlik mesleği içerisinde birçok okulda başarı ile görev yaptığını belirten Gürbüz " 21 yıldır öğretmenlik mesleği içerisinde ilimizde birçok okulda görev yaptım. Son olarak Ardahan 23 Şubat İlkokulda müdür olarak görev yapmaktaydım. Gerçekleşen atama ile şirin ilçemiz Çıldır’a Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildim. 21 yıllık tecrübe ile köy köy dolaşıp eksiklikleri yerinde tespit ederek, tüm çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmaması için çalışacağız. Özellikle Kurtkale bölgesinde bulunan köylerimizin ilçeye olan uzaklıklarından dolayı çocuklarımızın okula erişmesini kolaylaştırmak için en yakın okula taşıma ile çocuklarımızı taşıyacağız. Amacımız ilçemize hizmet ederek öğretmenlerimiz ve velilerimizle el ele vererek başarılı öğrenciler yetiştirmek" dedi.