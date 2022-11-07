Çıldır Meslek Yüksek Okulu’ndan organ bağışına destek

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Çıldır Meslek Yüksekokulunda program düzenlendi.

Dr. Ozan Koray Yeni, Hemşire Melike Güzel, Yardımcı Sağlık Personelleri Zehra Sert, Anıl Kaan Şimşek, Emre Can Bedir tarafından yapılan bilgilendirme etkinliğine, akademik ve idari personel ile birlikte öğrenciler katıldı.

Etkinlikte organ nakli ve organ bağışı hakkında bilgiler verilip, ölen kişilerden organ nakli yapılıp yapılmadığı, organ nakli yapmanın yasal mevzuattaki yeri, beyin ölümünün ne demek olduğu, beyin ölümü ile bitkisel hayat arasındaki farklar, dini anlamda organ bağışının uygunluğu ve kimler tarafından bağışta bulunabileceği konuları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Yapılan sunumun ardından Çıldır MYO müdürü Öğr. Gör. Dr. Ömer Cenap Özdemir doktor, hemşire ve sağlık personellerine bu anlamlı etkinlik için teşekkür etti. Öğrencilerimiz organ bağışı müracaatında bulunarak, yapılan bu anlamlı etkinlikte organ nakli bekleyenlere destek oldular.