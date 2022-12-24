Çıldır Kuran Kursu öğrencileri emniyeti ziyaret etti

Çıldır’da eğitime devam eden Resul Aslan 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu öğrencileri Çıldır İlçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde il ve ilçe müftülüklerince açılan 4-6 yaş grubu Kur’an kursları, eğitim ve öğretim faaliyetleriyle her geçen gün büyümeye devam ediyor.

4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklara, milli ve manevi değerler noktasında yaşlarına uygun metotlarla eğitim veriliyor.

Bu kurslardan biri olan Çıldır İlçe Müftülüğü Resul Aslan 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursu öğrencileri, sosyal ve kültürel içerikli etkinlikler çerçevesinde emniyet güçlerini ziyaret etti.

Kur’an Kursu Öğreticisi Asiye Doğan rehberliğinde İlçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret eden minik öğrencileri kabul eden İlçe Emniyet Amiri Halit Karahan, öğrencilerle yakından ilgilendi. Ziyarette, öğrencilere polis teşkilatı tanıtıldı.