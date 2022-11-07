Çıldır Kaymakamlığından kış güvenlik toplantısı

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde Kaymakam M. Enes İpek başkanlığında ilgili kurumların katılımıyla kış güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Kış mevsiminde karla mücadelede etkin ve anında müdahale, hamile, yaşlı ve engeli bulunan vatandaşların ulaşımı, eğitimim aksamaması ve trafiğin aksamaması gibi konuların üzerinde durulduğu toplantı 2 saat süre sonunda sona erdi.

Karayolu ulaşımının aksamaması adına geçen yılda olduğu gibi bu sene de mesai mefhumu gözetilmeden çalışacağını belirten Kaymakam İpek, “Karla mücadele de görev yapan tüm ekibimiz bu sene de ciddi ve hummalı bir çalışmayla yolları açık tutmak için üstün bir gayret gösterecekler. Kazasız belasız bir kış sezonu diliyorum” diye konuştu.

Kaymakam İpek, “Kış sezonunda bizi en çok yoran eylemlerden birisi zaman zaman gelen asılsız Acil Durum ihbarlarıdır. Herhangi bir köy ya da mevkide çalışma yaparken, asılsız bir ihbar sonucu ekiplerimiz yardıma koşmak maksadıyla çok uzak bir diğer mesafeye yol almaktadır. İhbarın belirtildiği noktaya vardığımızda ihbarın asılsız olduğunu görüyoruz. Bu da kamunun üstündeki yükü ciddi manada artırmaktadır. Lütfen bu ve benzeri olaylara karşı çevremizi uyaralım, bilgilendirelim” diyerek toplantıyı sonlandırdı.