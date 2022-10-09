Çıldır Kaymakamı İpek’ten okullara ziyaret

Çıldır Kaymakamı Enes İpek, Çıldır’daki okulları ziyaret etti.

Kaymakam İpek Çıldır’da ki Aşıkşenlik İlkokulu, Şehit Taner Karadeniz ortaokulu, Öncül İlkokulu ve Kurtkale ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek okul idarecilerinden öğrencilerin ve okulların durumu hakkında bilgi aldı, öğrencilerin ihtiyaç ve taleplerini kendilerinden dinledi.

Kaymakam İpek, “Tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte bu sene ilçemizde göstermiş olduğumuz eğitim anlayışını kolektif bir şekilde yukarı yönlü çevirmenin gayreti içinde olacağız.Veli-okul-öğrenci işbirliği başarı konusunda en önemli anahtardır” dedi.

Kaymakam İpek, “Çocuklarımızın rahat ve huzurlu bir ortamda eğitim alması birinci önceliğimizdir. Bu hususta gerek kolluk kuvvetlerimiz, gerekse okul idarecilerimizle birlikte gerekli hassasiyetleri azami ölçüde göstererek başarıya ulaşacağız" dedi.

Öğrencilerle birebir sohbet ederek kendileriyle görüşen ve taleplerini dinleyen Kaymakam İpek, öğrencilere başarılar dileyerek programı tamamladı.