Çıldır İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Müftülüğü Ziyaret Etti

Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, meslek dersleri öğretmeni Faruk Beşkaya eşliğinde İlçe Müftülüğümüzü ziyaret etti.

Ziyaretçiler arasında, meslek dersleri öğretmeni Faruk Beşkaya ve okulun son sınıf öğrencileri yer aldı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Çıldır İlçe Müftüsü Abdullah Doğan, “eğer bir toplum değişecekse bu sizlerin sayesinde olacaktır. Bunun için rızık endişesi gütmeden gayret edin, ilim sahibi olun, iyi bir Müslüman olun ve kendinizi geliştirin. Daha sonra hangi mesleği seçerseniz seçin. Kendinizi küçümsemeyin. Kendinize güzel hedefler seçerek o hedefler doğrultusunda çalışmalar yapın.” diyerek tavsiyelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretin sonunda İmam Hatip Lisesi öğrencileri, kendilerini ağırlayan Çıldır İlçe Müftüsü Abdullah Doğan’a ve müftülük personeline teşekkür ederek, mutluluklarını dile getirdiler. Müftü Doğan ziyaretten memnuniyetini dile getirerek bu ziyareti moral kaynağı olarak kabul etti.

Ziyaretin sonunda İlçe Müftülüğü tarafından öğrencilere, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları tanıtılarak, Diyanet Aylık Dergisi, Diyanet Aile Dergisi, gençlere yönelik yayınlanan Geçerken Dergisi, Peygamberimiz ve Aile kitabı hediye edildi.