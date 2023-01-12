Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde dönem sonu toplantısı düzenlendi

Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesinde veli toplantısı gerçekleştirildi.

Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrenci velileri ile dönem sonu değerlendirme toplantısı yapıldı. Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, öğretmenler ve öğrenci velilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü 12. sınıf öğrencilerinin dönem sonu değerlendirmeleri ve sınavlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında velileri bilgilendirdi.

Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda velileri bilgilendiren Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız “Bu yıl üniversite sınavına girecek olan 12. sınıf öğrencilerimizle çok yakından ilgileniyoruz. Öğretmenlerimizle ilçemizin başarı düzeyini yukarı çekmek için sürekli istişare halindeyiz. Bu süreçte bizlerin olduğu kadar sizlerinde çocuklarımıza destek olmanızı istiyorum. Eğitimin üç ayağından biri olan siz velilerimizin çocuklarınızla kuracağınız diyalog ve onlara vereceğiniz destekle bu yıl inşallah geçtiğimiz yıllara nazaran çok daha başarılı olacağız. Göreve başladığım günden itibaren ilçemizin eğtimdeki başarısını kademeli olarak yükseltmeyi hedefliyorum. Bunu gerçekleştirmek içinde ilçemizdeki eğitim veren tüm okullarda sürekli veli toplantıları düzenliyoruz. Öğretmen, öğrenci ve veli üçlemesini verimli bir şekilde kullanabilirsek çok daha başarılı öğrenciler yetiştirebiliriz. Sizlerden ricam bu yıl üniversite sınavına girecek olan 12. sınıf öğrencilerimizle daha ilgili ve destekleyici olmanızdır. Bizler onlara güveniyoruz ve onların başarısı için çok çalışıyoruz. İnşallah bu yıl çok başarılı olacağız” dedi.