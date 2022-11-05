Çıldır Anaokulu öğrencilerinden Kızılay Haftası etkinliği

Çıldır Anaokulu öğrencileri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

Çıldır Anaokulunda Türk Kızılay’ı haftası münasebetiyle etkinlik düzenlendi. Çıldır Anaokulu öğretmenleri tarafından minik öğrencilere uygulamalı olarak Türk Kızılay’ının faaliyetleri anlatıldı.

Daha sonra Çıldır Anaokulu öğrencileri aralarında toplamış oldukları gıda maddelerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Türk Kızılay’ı Çıldır Şubesine teslim ettiler. Çıldır Anaokulu öğrencilerinin aralarında toplamış oldukları kuru gıda maddelerinden oluşan kolileri Türk Kızılay’ı Çıldır Şubesi gönüllüleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Türk Kızılay’ı Çıldır Şubesi tarafından evlerine kadar getirilen yardım kolilerini alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar Çıldır Anaokulu öğrencilerine ve Türk Kızılay’ı Çıldır Şubesine çok teşekkür ettiler.

Türk Kızılayı Çıldır Şube Başkanı Ahmet Vural Çıldır Anaokulu tarafından gerçekleştirilen etkinlik hakkında yapmış olduğu açıklamada " öğrencilerde Kızılay bilincinin oluşması için düzenlenen bu etkinlikten dolayı Çıldır Anaokulu müdiresi sayın Pınar Çanak nezdinde tüm öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederim. Ümit ediyorum ki gelecek yıllarda bu çocuklarımız bir Kızılay gönüllü olarak herkesin yardımına koşacaklardır" dedi.