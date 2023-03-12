Çıldır anaokulu öğrencileri İstiklal Marşı’nın kabulü dolayısıyla program düzenledi

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü programı Çıldır Anaokulu’nda gerçekleştirildi.

İstiklâl Marşı’nın kabul edilişinin 102. yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe öğrenci velilerinin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız’da katıldı.

Çıldır Anaokulu’nun hazırladığı, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirildi. Bu yıl ki İstiklal Marşı’nın Kabulü yıldönümünün, Cumhruiyet’in 100. yılına denk gelmesi sebebiyle yapılan etkinlikler “Akif’in sözü, cumhuriyet’in 100’ü” teması çerçevesinde gerçekleştirildi. Tören sonunda İstiklal Marşı’nın 2 kıtasını ezbere okuyan minik öğrencilere okuma belgeleri takdim edildi.

Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.