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Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında çevre temizliği
Çıldır Aktaş Sınır Kapısı karayolunda TIR yoğunluğu nedeniyle yaşanan çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla, Vali Hüseyin Öner’in talimatıyla temizlik çalışması başlatıldı.
ARDAHAN 20.12.2022, 09:42
Çıldır Aktaş Sınır Kapısı karayolunda TIR yoğunluğu nedeniyle yaşanan çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla, Vali Hüseyin Öner’in talimatıyla temizlik çalışması başlatıldı.
Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’nda, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlar nedeniyle zaman zaman büyük yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluktan dolayı oluşan çevre kirliliği nedeniyle Ardahan Valiliği harekete geçti.
Vali Hüseyin Öner’in talimatıyla yapılan çalışma çerçevesinde 7 kamyon çöp toplandı.
İl Özel İdaresi, Karayolları ve Gümrük Müdürlüğü ekiplerin çalışmalarıyla, sınır kapısına giden karayolun yaklaşık olarak 4 kilometrelik kısmında TIR yoğunluğu sebebiyle biriken katı atık ve çöpler ortadan kaldırıldı.