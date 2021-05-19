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Çatıda bulunan otlar alev aldı

Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Dedekılıç köyünde çıkan yangında bir evin çatısı tamamen kül oldu.

ARDAHAN 19.05.2021, 12:49
Çatıda bulunan otlar alev aldı

Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Dedekılıç köyünde çıkan yangında bir evin çatısı tamamen kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Göle’nin Dedekılıç köyünde sabah saat 07:40 civarında kuşların getirdiği otlar çatı saclarının ısınmasıyla birlikte alev aldı. Bir anda çatıyı saran alevler Göle Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda söndürüldü.

Yangında çatı tamamen kül olurken, vatandaşlar yangında hasar gören ev sahiplerine yardım için seferber oldu.
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