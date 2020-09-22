banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
EBA çöktü:
EBA çöktü: "Çok kalabalık"
Fatih Altaylı ile Ercan Taner arasında büyük kavga!
Fatih Altaylı ile Ercan Taner arasında büyük kavga!
Benzinde 19 kuruş indirim bekleniyor
Benzinde 19 kuruş indirim bekleniyor
Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 22 Eylül Altın fiyatları
Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 22 Eylül Altın fiyatları

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Ardahan’da

ÇANAKKALE SAVAŞLARI MOBİL MÜZESİ ARDAHAN'DA. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ARDAHAN 22.09.2020, 11:47
2
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Ardahan’da

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 20-22 Eylül tarihleri arasında Ardahanlılar ile buluşuyor. Savaş dönemine ait objeler ile donatılan Mobil Müze, 2 yılda Türkiye’nin 108 noktasına ulaşacak. Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile ’Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale’ ülküsüyle Çanakkale ruhunu, Türkiye’nin dört bir yanına taşıyacak olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 2 gün boyunca Ardahan’da gezilebilecek.

"Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle yola çıkan ve Ardahan’da Milli Egemenlik Parkında vatandaşlarla buluşan müzeyi ziyaret eden Ardahan Valisi Hüseyin Öner, vatandaşlar ve çocuklarla birlikte Çanakkale Savaşları’ndan kalma objeleri inceledi, dijital gösterileri izledi.

Vali Öner, milletimiz için büyük anlam ve önem taşıyan övünç kaynağımız Çanakkale Zaferi’nin hep diri tutulması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında gezici müzenin Serhat şehrimiz Ardahan’a gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Pandemi kuralları çerçevesinde müzeye girişte vatandaşların ateşleri ölçüldü ve maske kontrolü yapıldı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 22 Eylül 2020
İmsak 05:19
Güneş 06:45
Öğle 13:02
İkindi 16:27
Akşam 19:09
Yatsı 20:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378