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Camide korkutan yangın

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde bir camide sobadan çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

ARDAHAN 20.11.2020, 20:42
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Camide korkutan yangın
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Ardahan’ın Çıldır ilçesinde bir camide sobadan çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Çıldır İlçesine bağlı yeni Beyrehatun köyündeki camide sobadan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Ardahan, Hanak ve Çıldır ilçelerinden sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmasını sürdüren ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan, yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebinin camideki sobadan kaynaklanmış olabileceği değerlendirdikleri ancak kesin nedenin incelemenin ardından netlik kazanacağını belirterek, "Maddi hasara neden olan yangında çok şükür can kaybımız yok" dedi.
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