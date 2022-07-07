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Cadde ve sokaklarda bayram temizliği başladı

Son aylarda kent genelinde hummalı çalışmalar yürüten Ardahan Belediyesi ekipleri, aralıksız mesai yapıyor. Kurban Bayramı öncesi mezarlıkları elden geçiren ekipler şimdi de cadde ve sokaklarda yoğun yıkama işlemi başlattı.

ARDAHAN 07.07.2022, 12:29
Cadde ve sokaklarda bayram temizliği başladı

Son aylarda kent genelinde hummalı çalışmalar yürüten Ardahan Belediyesi ekipleri, aralıksız mesai yapıyor. Kurban Bayramı öncesi mezarlıkları elden geçiren ekipler şimdi de cadde ve sokaklarda yoğun yıkama işlemi başlattı.

Belediye Başkanı Faruk Demir’in talimatı üzerine Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Kongre Caddesi üzerinde akşam saatlerinde başlatılan yıkama çalışmaları bayram gününe kadar sürecek.

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