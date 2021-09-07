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Büşra’nın ismi kütüphanede yaşayacak

Ardahan ili Çıldır ilçesinde yer alan Kurtkale Köyü Orta Okulu için Türk Kütüphaneciler Derneği Kampüs İstanbul ve SEV Amerikan Koleji ile başlatılan proje, pandeminin araya girmesine rağmen sonuçlandırıldı.

ARDAHAN 07.09.2021, 09:11
Büşra’nın ismi kütüphanede yaşayacak

Ardahan ili Çıldır ilçesinde yer alan Kurtkale Köyü Orta Okulu için Türk Kütüphaneciler Derneği Kampüs İstanbul ve SEV Amerikan Koleji ile başlatılan proje, pandeminin araya girmesine rağmen sonuçlandırıldı.

2016 yılında trafik kazasında aramızdan ayrılan üniversitesi öğrencisi Feride Büşra Taşlı ’nın adı kütüphanede yaşayacak. Ailesinin "Nino" olarak adlandırdığı Büşra’ın kütüphanesinde kitaplar Kurtkalede orta okulundaki yeni "Ninolara" ışık olup öğrenimlerini tamamlamada destek olacak.

Feride Büşra Taşlı’ nın annesi Halide Taşlı kütüphanenin kurdelesini kestikten sonra kızı adına yapılan özel tasarım ekslibris ile kitapları mühürledi. Açılış töreninde Feride Büşra Taşlı’nın ablası Buket Taşlı, Kurtkale Köyü Ortaokulu müdür vekili Olgun Ağdemir, SEV Amerikan Koleji Kütüphane Sorumlusu Neslihan Aksu ile Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi temsilcisi Salih Aydın ile birlikte okul bahçesine fidan dikerek gelecek nesillere örnek olmanın ve güzel bir armağan bırakmanın mutluluğunu yaşadılar.

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