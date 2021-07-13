Bozkır kartalı tedavi altına alındı

Ardahan’da yaralı halde bulunan bozkır kartalı, Doğa ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına alındı.

Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Büyükaltınbulak köyünde devriye görevi yürütürken arazide kanadı kırık olan Bozkır Kartalını fark etti. Yaralı kartal muhafaza altına alınarak tedavisi yapılmak üzere Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bozkır Kartalı tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacak.