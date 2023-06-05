Bir yıllık emeklerini sergilediler

Ardahan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yıl boyunca usta öğreticilerin eğitimiyle el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Ardahan’da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen sergide, merkez bünyesindeki kurslarda faaliyet yürüten kursiyerlerin hazırladığı el işi ürünler sergilendi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Ardahan Halk Eğitimi Merkezince Düzenlenen program da ;Yıl boyunca yapılan ürünlerin sergilendiği programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda okuma yazmaya geçen kadınlara belge töreni düzenlendi. Programa, Vali Vekili Mehmet Fatih Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ve vatandaşlar katıldı.

Program, halk oyunları ve Türk halk müziği dinletisi ile son buldu.