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Belediyeden çocuklar için tiyatro etkinliği
‘Sahne Senin Türkiye’m’ projesi kapsamında Ardahan’a gelen çocuk tiyatrosu çocuklarla buluştu.
ARDAHAN 06.09.2022, 12:46
‘Sahne Senin Türkiye’m’ projesi kapsamında Ardahan’a gelen çocuk tiyatrosu çocuklarla buluştu.
Ardahan Belediyesi çok amaçlı salonunda, içerisinde animasyon gösterileri, çocuk tiyatroları, yarışmalar, maskot gösterilerinin olduğu programa çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
Sergilenen birbirinden güzel oyunlarla çocuklar doyasıya eğlenirken miniklerin neşesine ortak olan aileleri de Belediye Başkanı Faruk Demir’e teşekkür etti.
Belediye Başkanı Faruk Demir, çocukları daha nice bu tip etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini söyleyerek, ’’İnşallah siz sevgili çocuklarımızı bundan sonrada böyle güzel programlarla buluşturmaya çalışacağız. Tiyatro ekibini ilimize ücretsiz gönderen Tuzla Belediyesine teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.
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|4
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|4
|10
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