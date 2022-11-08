Belediye ekiplerinden otogar ve etrafında çevre düzenleme çalışmaları

Ardahan Belediyesi ARBEL ekipleri, yeni yüzüyle binlerce kişiye hizmet veren şehirlerarası otobüs terminali ve güzergahı üzerinde bulunan kavşak noktalarında çevre düzenleme ve boyama çalışmaları gerçekleştirdi.

Ardahanlıların yıllardır bekledikleri modern ve geniş kapasiteli bir otogar özlemine son veren Belediye Başkanı Faruk Demir, terminal alanı ve etrafındaki kavşak noktalarının yapılacak çalışmalarla kusursuz bir görünüme kavuşmasını istiyor. Bu doğrultuda kolları sıvayan ARBEL ekipleri, günlerdir verdikleri yoğun uğraşlar sonucu otogar ve civarındaki kavşaklarda çimlendirme ve ağaçlandırma çalışmaları dışında boyama işlemleri gerçekleştirdi.