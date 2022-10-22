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Bataklığa saplanan inek kurtarıldı

Ardahan’da çamura batan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ARDAHAN 22.10.2022, 10:40
Bataklığa saplanan inek kurtarıldı

Ardahan’da çamura batan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Halilefendi Mahallesi’nde bulunan merada meydana geldi. Otlatılmaya bırakılan ineklerden 1’i Kura Nehri kenarındaki çamura saplandı. İneğin çamura battığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, ineği bir saatlik çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

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