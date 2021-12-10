Başkan Demir’in ’10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin insan hak ve özgürlükleri konusunda düzenlenmiş en önemli belgelerden olduğunu belirten Başkan Demir, "Birleşmiş Milletler üyesi devletler tarafından imzalanan beyanname; insanlık tarihinin geçmişten gelen mücadele ve arayışları neticesinde oluşturulmuş, tüm insanların ortak güvencesi olarak adeta insan haklarının anayasası hüviyetini almıştır. Pek çok mazlum millete örnek teşkil eden bir milli mücadelenin sonunda, kurulan Cumhuriyet ile birlikte çağdaş dünyanın onurlu bir üyesi olmak ve tüm dünyada yaşanan hak ihlallerini ortadan kaldırmak için devletler üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir ” dedi.