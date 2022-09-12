Başkan Demir’den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir, mesajında okulların açılmasıyla birlikte ders başı yapan milyonlarca öğrencinin heyecan ve coşkusuna ortak olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Şehrimizde ve Türkiye genelinde okulların açılmasıyla beraber çocukları ayrı bir heyecan ve mutluluk sardı. Ülkemiz ve kentimiz hızla gelişiyor, kalkınıyor. Çok büyük bir genç nüfusumuz ve öğrenci potansiyelimiz var. Yarının doktorları, mühendisleri, hâkimleri, belediye başkanları bu yavrularımızın arasından çıkacak. Onların okuması, iyi bir eğitim alması; tahsil hayatlarını en güzel şekilde tamamlaması, mutlu bir şehirde yaşaması, hepimizin en önemli dileği. Bütün gayretimiz, çalışmamız onlar için. Bizlerde Ardahan Belediyesi olarak her zaman, çocuklarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin bütün eğitim camiamıza; öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlar getirmesini diliyorum.”