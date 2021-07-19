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Başkan Demir’den suda tasarruflu kullanma çağrısı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, tasarruflu su kullanımı konusunda çağrıda bulundu.

ARDAHAN 19.07.2021, 10:48
Başkan Demir’den suda tasarruflu kullanma çağrısı
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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, tasarruflu su kullanımı konusunda çağrıda bulundu.

Başkan Demir yaptığı açıklamada, “Ülke genelindeki kuraklıktan dolayı su kaynaklarımızda müthiş bir azalma var. Çok kıymetli hemşerilerim. Biz tedbirlerimizi aldık. Lütfen sizde Bayram tatilinde susuz kalmamak için suyumuzu tasarruflu kullanalım.

Kaçak kullanım, fuzuli bağ bahçe ve başkaca kullanımları lütfen bize bildirin ve suyumuzun israf edilmesine Susuz kalmanıza müsaade etmeyin. Çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız” dedi.
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