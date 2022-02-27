Başkan Demir’den Miraç Kandili mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandilini yayımladığı bir mesajla kutladı.

Başkanımız Demir, Miraç Kandilinin hayırlara vesile olmasını temenni ederek mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ramazan ayına adım adım yaklaştığımız bu mübarek gün ve gecelerde yapılacak olan dualarımızın daha makbul olacağı inancıyla tüm İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum."