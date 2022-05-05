Başkan Demir’den Hıdırellez Bayramı mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Hıdırellez Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Demir, yayınladığı mesajda, Hıdırellez’de yakılan ateşin bereketli günlere, huzura, kardeşliğe ve barışa vesile olmasını temenni ederek şu ifadeleri kullandı:

"Doğanın yeniden uyanışının, baharın ve güneşli günlerinin gelişinin müjdecisi, Türk dünyasında Hıdırellez olarak bilinen inanca göre, Hızır ve İlyas Peygamber’in yeryüzünde buluştukları günü kutluyoruz. Kültürümüzü oluşturan örf, adet ve geleneklerimiz hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu gibi bu değerlerimiz birlik ve beraberliğimize güç katmaktadır. Hıdırellez kültürü bizlere atalarımızdan miras kaldığı gibi, bizler de bu zaman diliminin önemini bilerek, bu geleneği sürdürüyor ve gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Geçmişle gelecek arasında köprü kuran, insanları birbirine yakınlaştıran, birlikteliğimizi güçlendiren bu kültürel değerlerimizi gelecek nesillere ulaştırmak bizlerin görevleri arasındadır. Bu duygu ve düşüncelerle, Hıdırellez kültürünü paylaşan herkesin dileklerinin gerçekleşmesi umuduyla Hıdırellez Bayramı’nın sağlık, mutluluk, bereket, huzur, kardeşlik ve barış getirmesini diliyorum."