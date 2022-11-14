Başkan Demir’den hayvan pazarına ziyaret

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kasım ayının ikinci haftasının ilk gününde hayvan pazarını ziyaret ederek başladı.

Birim müdürleri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte hayvan pazarındaki son durumu gözlemleyen Başkan Demir, her zaman olduğu gibi besicilerin yakın ilgisiyle karşılaştı. Besicilerin sorun ve taleplerini yerinde dinleyerek onlara hayırlı kazançlar dileyen Başkan Demir, yaptığı açıklamada, “Ardahan ekonomisinin yüzde 85’inin döndüğü, bacasız fabrikamız olan hayvan pazarımızı ziyaret ettik. Tüm ekibimizle beraber burada ekmeğini kazanan hemşehrilerimizle buluştuk. Ziyaretlerimizi bundan sonra da aksatmadan sürdüreceğiz. Ardahan’dan bütün Türkiye’ye iyi bir hafta diliyorum” dedi.