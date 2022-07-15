Başkan Demir’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir, bu yıl 6. yıldönümü geride bırakılan 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine ilişkin yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz, yüce Meclisin tek vücut olarak hain namlulara direndiği, vatandaşlarımızın teröristlere geçit vermediği bir destandır. Darbe girişiminin yaşandığı o karanlık gecede Çanakkale ruhu, Kurtuluş Savaşı ruhu bir kez daha tezahür etti. Milletimiz, açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde acımasızca şehit edilen vatandaşlarımıza rağmen meydanı darbecilere bırakmayarak ülkesine ve milli iradeye kararlı bir şekilde sahip çıktı ve böylelikle bu hain darbe girişimi amacına ulaşamadı. Türk Milleti sivil ya da askeri hiçbir otoriter gücün kendi egemenliğini yok saymasına, laik ve demokratik yönetim şeklinin ortadan kaldırılmasına izin vermeyecektir. Bizler, darbeleri ve darbe girişimlerini tarihin çöp sepetine atmak için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu hedef, tarihi sorumluluğumuzdur. Tüm bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz 2016 tarihinde yitirdiğimiz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize minnet duygularımı iletiyorum. Demokrasiye sahip çıkma kararlılığı gösteren halkımıza ise şükranlarımı sunuyorum.”