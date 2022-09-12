Başkan Demir’den 12 Eylül mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 12 Eylül Askeri Darbesi’nin 42. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“12 Eylül Askeri Darbesi, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Ülkemizi her yönüyle olumsuz etkileyen bu darbe sürecinde ülke yönetimi askeri cunta tarafından ele geçirilmiş ve akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedilmiş, 1961 Anayasası rafa kaldırılmış, gözaltına alınmalar, fişlemeler, idamlar ve işkenceler gibi pek çok hukuksuz uygulama gerçekleştirilmiştir. İfade ve basın özgürlüğü başta olmak üzere sendikal faaliyetlerin yanı sıra eğitim ve adil yargılanma hususlarında yapılan kısıtlamalar gündelik yaşam koşullarını içinden çıkılmaz bir hale bürünmüştü. Bu bağlamda demokrasi dışı müdahaleler kimden gelirse gelsin, hep karşısında olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Zira ülkemizin ilerleme ve kalkınmasının başat unsuru demokrasidir. 42. yılını acı ve üzüntüyle geride bıraktığımız 12 Eylül Askeri Darbesi’nde hayattan koparılan canlarımızı ve zulüm gören vatandaşlarımızı anıyor, demokrasimizin daha da güçleneceği aydınlık yarınları hep birlikte görebilmeyi diliyorum.”