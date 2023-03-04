Başkan Demir: “Sporun ve sporcunun yanındayız”

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Serhat Ardahan Spor kulüp yöneticileri, teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi.

Başkan Demir, Ardahan’da amatör spor kulüplerine destek olmak ve gençleri spora teşvik etmek için gereken tüm katkıyı sağladıklarını ve sağlamaya da devam edeceklerini söyledi. Bu kapsamda, Ardahan Belediyesi olarak üzerlerine düşen görev ve sorumluluktan kaçmadıklarını ve imkanları ölçüsünde Ardahan’ı Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden Serhat Ardahan Spora her zaman maddi ve manevi katkı sunduklarını söyleyen Başkan Demir, ’’Biz Ardahan Belediyesi olarak Ardahan’da tüm spor branşlarını yaşatıp, sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Serhat Ardahan Spor Kulüp yöneticileri ise Belediye ve Başkan Faruk Demir in kulübe desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.