Başkan Demir, kız öğrenciler için sahnedeydi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, üniversite okuyan dar gelirli kız öğrencilerine burs sağlamak için ikinci kez katıldığı bir televizyon programında izleyiciyle buluştu.

Canlı yayınlanan “Türkü Gecesi” programında Halk Müziğinin unutulmaz isimlerinin parçalarını da seslendiren Başkan Demir, türkü dostlarının sosyal medya üzerinden kendisine ilettiği istek parçaları okumaktan geri durmadı.

Birbirinden değerli onlarca eser ile uzun havaları kendine has sesiyle yorumlayan Başkan Demir, hedefleri olan 100 kız öğrenciye burs temin etmek amacıyla konserlerin devam edeceğini belirtti.