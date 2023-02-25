Başkan Demir, depremzede ailelerle bir araya geldi

Ardahan Belediye Başkan Faruk Demir ve eşi Zühal Demir depremzede ailelerle buluştu.

Belediye Başkanı Faruk Demir, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 ile Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından Ardahan’a gelen depremzedeleri ziyaret etti.

Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen depremlerin ardından Ardahan’a gelen depremzede ailelere Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir eşi ile birlikte ziyarette bulundu. Depreme yakalanan depremzedeler ile bir süre sohbet eden Demir, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Demir, "Büyük felaketi, büyük acıları yaşamış depremzede kardeşlerime bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Tüm imkanlarımızla yanlarında olacağımızı belirtmek isterim. Allah’ın izniyle depremin yaralarını, devletimiz ve milletimizle birlikte hızla saracağız inşallah" dedi.