Başkan Demir birim amirleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Belediye Başkan Yardımcısı ve birim müdürleri ile olağan değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. Ardahan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında ilgili birim amirlerinden brifing aldı.

Başkan Demir birim müdürlerini tek tek dinleyerek yapılması gereken çalışmalar hakkında da talimat verdi. Ayrıca önümüzdeki kış mevsimi için ilgili müdürlüğün hazırlığı masaya yatırıldı.