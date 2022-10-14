ATSO’da mesleki yeterlilik belgesi sertifika töreni düzenlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iştiraki olan MEYBEM A.Ş. işbirliğiyle gerçekleştirilen “Mesleki Yeterlilik Belgesi” sınavlarında başarılı olan kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, ikinci el oto alım satımı yapan galericilere yazılı ve sözlü mülakat sınavları sonucunda sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası’na talepte bulunan oda üyesi iş yerleri çalışanlarına yönelik ikinci el oto alım satımı yapan galerici oda üyelerine yönelik sınav düzenlendi. Yazılı test ve iş başında uygulamalı olarak gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan kişilere Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci tarafından ATSO’da düzenlenen programla takdim edildi.

Çetin Demirci, “Son zamanlarda çıkan yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu neticesinde Oda olarak girişimlerde bulunduk. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde, buradaki meslek sahibi arkadaşların Ardahan’da sınava girmelerine yardımcı olarak, Odamız bünyesinde sertifika almalarını sağladık. MEYBEM A.Ş tarafından ikinci el oto alım satımı yapan galericilere uygulamalı olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları yapıldı. Yapılan Yazılı ve Sözlü Sınavlarda başarı olup Yetki Belgesi almaya hak kazanan kursiyerlerimiz için Sertifika Töreni düzenledik. Başarılı olan kursiyerlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.” dedi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Demirci’nin konuşmasının ardından başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.