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ATSO Başkanı Demirci, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile video konferans aracıyla bir araya geldi
ATSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇETİN DEMİRCİ, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK’IN VE BİRLİK BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU'NUN KATILIMLARI,365 ODA/BORSA BAŞKANI İLE VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI.
ARDAHAN 12.10.2020, 16:45
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ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ve Birlik Başkanı M. Rifat Hısarcıklıoğlu’nun katılımları,365 oda/borsa başkanı ile video konferans yöntemiyle istişare toplantısına katıldı.
Yönetim Kurulu Başkanımız Çetin Demirci söz aldığı toplantıda, yeni yayınlanan ilçe bazlı teşvik sisteminde Ardahan’ın daha fazla yararlanması amacıyla yapılması gerekleri dile getirdi. Ardahan Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) aktif hale getirilmesi için öneriler sunan Demirci, bu konuda ek destekler verilmesini talep etti.
Demirci, Kalkınma Ajansları ile ilgili görüşlerini aktararak SOGEB’e sunulan projelerde bölge için pozitif ayrımcılık istedi.
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