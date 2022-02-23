Atlar kurtuluş için şahlandı

Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törende atlar renkli görüntü oluşturdu.

Valilik önündeki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan kutlamalar, Kongre Caddesi’nde devam etti. Törene Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç, MHP İl Başkanı Turgay Mert, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan’ın ebedi olarak düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümünü kutlayarak, tüm şehitleri rahmetle ve minnetle andığını ifade etti. Demir, ’’Bugün esaretten özgürlüğe geçtiğimiz gündür. Şehrimiz üç defa düşman işgaline uğramıştır. 40 yıl boyunca Kars, Ardahan ve Artvin illeri Ruslara savaş tazminatı olarak verilmiş. 1919 yılında yeniden bu toprakları yurt yapmak için sefere çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 22 Şubat 1921 yılında Ankara’da kurduğu meclis ve Ankara hükümetinin almış olduğu kararla Ruslardan sonra Gürcü ve Ermenilerin yurdumuzu terk etmesiyle 23 Şubat sabahından itibaren Ardahan milli topraklarımıza yeniden kazandırılmıştır. Ve bugün de emperyalist ülkelerin gözlerinin olduğu bu topraklar, Ardahan kalesine şanlı bayrağımız sonsuza kadar dikilerek yurt topraklarına katılmıştır’’ şeklinde konuştu.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunduğu törende, halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Yarışmalarda dereceye girenlere de ödülleri verildi. Kongre Caddesi’ndeki törenin ardından protokol ve katılımcılar, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nda dolduruldukları camide yakılarak şehit edilen Müslümanları anmak üzere Halilefendi Mahallesi’ndeki Yanık Cami’ye kadar atlı birlikler eşliğinde yürüdü. Burada yapılan konuşmaların ardından dua edilerek şehitler anıldı. Kutlamalar çerçevesinde Ardahanlı vatandaşlar gün boyu Kongre Caddesi üzerinde at binerek yarıştılar.