Asfalt yama çalışmaları aralıksız sürüyor

Yaz sezonundan başlayarak şu ana dek yoğun bir çalışma temposuna giren ARBEL başta olmak üzere belediye ekipleri, alt yapı ve diğer tüm alanlarda belirlenen eksiklikleri teker teker gideriyor. Ekipler, yapılan plan program dahilinde şehir genelinde tespit edilen bölgelerde asfalt bakım, onarım ve yama çalışmalarını tamamlamak üzere aralıksız mesai harcıyor.