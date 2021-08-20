Ardahanlı esnafın aşure günü

Ardahanlı esnaf Perdeci Murat Morkoç ailesiyle birlikte Muharrem ayına has evlerinde yaptıkları Aşureleri kendi elleriyle diğer esnaf komşuları ve yoldan geçenlere dağıttı.

Ardahan’ın sevilen esnaflarından Gülen Perpe ve Çeyiz Evi sahibi Murat Morkoç, Muharrem ayında geleneksel olarak pişirilen aşureyi, yine aile bireyleri ile birlikte çevreden geçenlere ve esnaf komşularına dağıttı.

Murat Morkoç, yıllardır muharrem ayında esnaf ve vatandaşlara aşure dağıttığını söyledi.

Aşurenin bolluk, bereket, birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu ifade eden Morkoç, "Bu yıl da aşuremizi dağıttık. Mutluyuz, huzurluyuz. Gelenek haline getirdiğimiz aşure dağıtımında hem komşularımıza hem de yoldan geçen vatandaşlara kendi ellerimizle hazırladığımız aşuremizi ikram ettik. Katılan, destek veren herkese teşekkür ederiz." dedi.