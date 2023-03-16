Ardahanlı çocuklar kumbaralarını depremzede akranlarına bağışladı

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan ’Okul Harçlığım Kardeşime’ kampanyası kapsamında öğrencilerin biriktirdikleri 182 bin 565 TL AFAD’ın hesabına yatırıldı.

Ardahanlı öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrencilere "Okul Harçlığım Kardeşime" kampanyasıyla destek oluyor. Kentte, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedeler için başlatılan yardımlar her geçen gün artıyor.

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, depremzedelerin yaralarının sarılması için kentteki öğrencilerin Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde "Okul Harçlığım Kardeşime" kampanyası başlattığını ifade etti.

Bulut, "Çocuklarımız kumbaralarındaki paralarını bölgedeki çocuklara gönderiyor. Bu çalışma ile çocuklarımız, hem toplumsal dayanışma kültürünü göstermiş, hem de depremden etkilenen kardeşlerinin yaralarını sarma ve ihtiyaçlarını karşılama adına örnek bir davranış sergilemişlerdir. Çocuklarımızın bu çalışması örnek bir çalışma. Kampanya kapsamında şuna kadar toplam 182 bin 565 lira AFAD’ın hesabına yatırıldı. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları akranlarına bağışlayan Ardahanlı minikler, depremzede kardeşlerine geçmiş olsun dileğinde de bulundu.