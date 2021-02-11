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Ardahan’ın, Kurtuluşunun 100. Yılında Şehir Ödülleri Türkiye Platformu, liderleri Ardahan’da buluşturuyor

Her yıl yoğun katılım ile şehir liderleri ve profesyonellerini İzmir’de buluşturan ve Türkiye’nin en prestijli ödülleri arasında yer alan Şehir Ödülleri bu yıl Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yılını kutlayacak olan ilimiz Ardahan’da takdim edilecek.

ARDAHAN 11.02.2021, 14:57
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Ardahan’ın, Kurtuluşunun 100. Yılında Şehir Ödülleri Türkiye Platformu, liderleri Ardahan’da buluşturuyor

Her yıl yoğun katılım ile şehir liderleri ve profesyonellerini İzmir’de buluşturan ve Türkiye’nin en prestijli ödülleri arasında yer alan Şehir Ödülleri bu yıl Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yılını kutlayacak olan ilimiz Ardahan’da takdim edilecek.

Ardahan Valiliğinde gerçekleşen, Şehir Ödülleri Türkiye 2020 Ardahan karar toplantısına Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Şehir Ödülleri Türkiye Organizasyonu Başkanı Alper Akın ve diğer ilgililer katıldı.

Alınan kararlara göre, Türkiye’nin öncü ve gerçek şehir ödülleri, “Şehir Ödülleri Türkiye” bu yıl, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı destekleri, Ardahan Valiliği ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Koordinatörlüğü, Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı ve Yaşayan Şehirler Platformu iş birliği, Celsus Kentsel Pazarlama ve Destinasyon Danışmanlık Ajansı organizatörlüğünde, ayrıca bürokratlar, siyasal partilerin yerel yönetimden sorumlu genel başkan yardımcıları, sivil toplum ve ticari örgütler, belediye birlikleri, kalkınma ajansları, sanatçı, profesyonel ve akademisyenlerin ise destekleri ile Ardahan’ın kurtuluşunun 100. Yılında, 22-23-24 Şubat’ta, Ardahan’ın kültürel, doğal ve folklorik zenginliklerini ulusal düzeyde tanıtmak amacıyla Covid-19 tedbirleri kapsamında azami önlem ile Ardahan’da düzenlenecek.

Ticari kaygı ve kâr amacı güdülmeden, şehirlerin geleceğine ışık tutmak, ülkedeki başarılı, toplumsal fayda odaklı projeler, uygulamalar ile uygulayıcıları desteklemek ve örnek göstermek, diğer kentlerdeki paydaşlar ile buluşturmak, yeni proje ve uygulamalar için cesaretlendirmek amacı, siyaset üstü bakış açısıyla, tarafsızlık, adalet ve hakkaniyet ölçüleri temel alınarak çok yoğun katılım ile düzenlenen Şehir Ödülleri’nin birincil amacı şehir paydaşlarının süreç farkındalığının arttırılması, kentin geleceğini şekillendirecek doğru proje ve uygulamaların desteklenmesi, öncü ve faydalı uygulamaların örnek gösterilmesi, diğer kentlerdeki paydaşlar ile paylaşılması, yeni proje ve uygulamalar için cesaretlendirilmesi, fikir alışverişi yapabilecekleri ortak zemin oluşturmasıdır. Ödüller ile paydaşlar arası iletişimin kuvvetlendirilmesi, öngörülen etkinlikle konu üzerine çalışan akademisyenler ile kent yönetici ve kanaat önderlerini, ticari örgütleri, sektör örgütlerini, sivil toplum örgütlerini, tüm araştırmacılar ve kentin geleceğine yön verebilecek çevrelerin birbirlerinden etkilenmesi hedeflenen ödüllerde bu yıl, özel ödüller kapsamında, şehirlerine dokunarak geleceklerini değiştiren, ülkenin 3 önemli değerine Şehre Adanmış Yaşam Özel Ödülü, Şehri Temsil Hemşehri Ödülü ve Şehrine İnananlar Özel Ödülü verilecek. Bilim Işığı Temalı Akademik Ödüller kategorisinde ise 4 akademisyene başarılı çalışmalarının sonucu ödül verilecek. Umut Işığı Temalı Paydaş ödülleri kapsamında ise, şehirlerini temsilen 4 büyükşehir belediyesi, 1 İl belediyesi, 1 Üniversite, 2 Kaymakamlık, 2 Kalkınma Ajansı, 1 Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 9 ilçe belediyesi, 1 Ticaret ve Sanayi Odası, 1 Ticaret Borsası ve 1 belde belediyesi ekipleri ile birlikte ödül almaya Ardahan’a gelecek.

Türkiye’nin En Prestijli ve Zorlu Ödülleri Arasında!

Ön başvuru, başvuru, ön değerlendirme süreci sonrası, Şehir Ödülleri’nin, Ardahan’ın, kültürel ve doğal değerlerinin tüm misafirlere daha iyi aktarılabilmesi için, donmuş Ardahan Çıldır gölünün tüm katılımcılar tarafından deneyimlenmesi ve Ardahan’ın kurtuluş gününde yapılması kararlaştırıldı.

Donmuş, Ardahan Çıldır Gölü Üzerinde Maraş Dondurması Gösterisi!

22 Şubat akşamı, Vali Hüseyin Öner’in, “Ardahan’a Hoş Geldiniz Yemeği” ile başlayacak etkinliklerde, Tarihi Ardahan Kongre Binasında liderlere kahve ikramı ile devam edilecek, 23 Şubat sabahı, Çıldır Gölü, Türkiye’de ilk defa kurulan Çıldır Buz Şehri ve Şeytan Kalesi Fotoğraflama ve İnceleme Gezisi Çıldır Kaymakamı Alper Taş ve Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Ardahan’ın en önemli kimlik unsurlarından, eşsiz güzellikteki uçsuz bucaksız Çıldır Gölü üzerinde, Maraş Dondurma Gösterisi gerçekleştirilecek. Donmuş göl üzerinde atlı kızak ile gezi, kendilerine has yöntemleri ile buz balıkçılarının balık avı tüm katılımcılara unutamayacakları anlar yaşatacak.

Şehir Ödülleri Türkiye 2020 “Ardahan” ödül takdimleri ve Yöresel Aşık atışması sonrası, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ev sahipliğinde, Ardahan’ın en özel lezzetlerinin yer aldığı gala yemeği ile tüm katılımcılar Ardahan’ın gastronomi değerlerini deneyimleme fırsatına erişecekler.

Programın son günü ise, “Şehir Kampı 2020” etkinliği kapsamında ödül alan destinasyonların bilgi ve tecrübelerini paylaştığı “Türkiye’nin En İyileri Deneyim ve Bilgi Paylaşımı Toplantıları” yanı, “Değerli Korumak” ana teması altında, City Talk Türkiye Forum, Türkiye’nin İlk Milli Şehir Ağı “Yaşayan ve Yaşatan Şehirler Ağı” toplantısı yapılacak.
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