Ardahan’da zehir taciri 9 kişi yakalandı

Ardahan’da polis ekipleri sokak satıcılarına göz açtırmıyor. Kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede kent merkezi ve bazı köylerde eş zamanlı altı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve bu maddeleri kullanmaya yarayan aparatlar ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 9 zanlının polisteki işlemleri devam ediyor.