Ardahan’da uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Ardahan’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı.

Ardahan’da 20 günde ele geçirilen metamfetamin, kubar ve esrar operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ile mücadelede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar sürüyor.

Yapılan operasyonlarda elde edilen bir miktar metamfetamin, kubar ve esrara ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.