banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın Nisan ayına yükselişle başladı
Altın Nisan ayına yükselişle başladı
Avrupa'da transfer gündemi
Avrupa'da transfer gündemi
PUBG severlere üzücü haber: Ücretsiz versiyon 'PUBG Lite' kapanıyor
PUBG severlere üzücü haber: Ücretsiz versiyon 'PUBG Lite' kapanıyor
İstanbul Boğazı'nda korkutan arıza: Gemi kıyıya sürüklendi
İstanbul Boğazı'nda korkutan arıza: Gemi kıyıya sürüklendi

Ardahan’da uyarıcı madde ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı

Ardahan’ın Göle ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 4 kişi adli mercilere sevk edildi.

ARDAHAN 01.04.2021, 11:54
3
Ardahan’da uyarıcı madde ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı

Ardahan’ın Göle ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 4 kişi adli mercilere sevk edildi.

Ardahan’ın Göle ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik İl Jandarma Komutanlığı KOM. Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bir miktar metamfetamin uyuşturucu madde ile birlikte 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet ısıtma aparatı bıçak ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kars’tan Göle ilçesine pazarlamak amacıyla uyuşturucu madde getiren 4 kişiye Çobanköy köy yolu üzerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda araçta yapılan kontrolde bir miktar metamfetamin uyuşturucu madde ile birlikte 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet ısıtma aparatı bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi adli mercilere sevk edildi.
Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu