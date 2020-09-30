Ardahan’da trafikte yeni dönem
ARDAHAN BELEDİYESİNİN CADDELERDE TRAFİĞİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI GECE DE DEVAM EDİYOR. ÇALIŞMALARA BELEDİYE BAŞKANI FARUK DEMİR'DE EŞLİK EDİYOR
Ardahan Belediyesinin caddelerde trafiği düzenleme çalışmaları gece de devam ediyor. Çalışmalara Belediye Başkanı Faruk Demir’de eşlik ediyor.
Caddelerde tek yönlü trafik uygulamasına geçiş çalışmaları kapsamında belediye ekipleri trafik levha ve ışık çalışmalarını gece de sürdürüyor. Ekiplerin Kongre caddesinde gece yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Faruk Demir, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Demir, gece gündüz mesai harcayan ekiplere kolaylıklar dileyerek teşekkür etti.
Şehir Stadyumu, Şehirler Arası Otogar yanı ve Kongre Caddesinin girişinde Işıklı Kavşak malzemelerini temin ederek Ardahan’a gönderen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da teşekkür eden Başkan Demir, "Belediyemizin, trafik düzenlemesi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kongre Caddesinin girişinde Işıklı Kavşağımızın malzemelerini temin edip İstanbul’dan özel tır ile gönderen İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu’na Ardahan halkı adına teşekkür ediyoruz" dedi.
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